カゴメは、オレンジ果汁を使わないオレンジ味の100%ジュースを3月10日から全国発売する。商品名は「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100%ジュース」（195ml 紙容器、店頭想定価格140 円前後）。同品を野菜・果実のブレンド技術を活かし、既成概念を超えた新ブランド「KAGOME Beyond（カゴメ ビヨンド）」の第一弾商品に位置づける。原料価格の高騰が続く中、新たな対応策として注目されている。「Beyond オレンジを使