日本航空（JAL）が運航していたボーイング777-300ERの4機目の退役機（機体記号：JA732J）が3月4日未明、羽田空港を出発し、売却先の米国・ツーソン空港に向かった。フェリーフライトは、JAL格納庫前の214番スポットを午前0時15分に出発し、同31分にC滑走路から離陸した。JALは長距離国際線の主力機として、2004年から2009年にかけて777-300ERを13機導入。後継となるエアバスA350-1000型機の導入に伴って段階的に退役を進めており、