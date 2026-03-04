メルカリは4日、運営するフリマサービス「メルカリ」のスマートフォンアプリで、生成AIを活用した絞り込み検索機能の提供を開始した。「検索疲れ」の解消を目指す。 絞り込み検索機能は、ユーザーが商品を検索する際、AIを活用し、より簡単に検索結果を絞り込める機能。自然言語でリクエストを送ると、AIがユーザーの意図を汲み取り、条件を設定し、検索条件を絞り込み、ユー