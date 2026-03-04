インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioギガプランの音声eSIMとデータeSIMを対象に、初期費用を半額にする「eSIM初期費用半額キャンペーン」を開始した。受付期間は10月31日まで。 期間中にIIJmioのWEBサイトから、ギガプランの音声eSIMまたはデータeSIMを新規で申し込み、回線の利用を開始すると、初期費用から1650円が割り引かれる。 適用は、音声eSIMとデータeSIMそれぞれ