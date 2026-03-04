楽天モバイルは、「iPhone 17e」の価格を発表した。256GBモデルは10万9200円、512GBモデルは14万7600円。 3月4日23時15分に「楽天モバイル」公式サイトおよび「楽天モバイル公式 楽天市場店」で予約受付を開始し、11日8時に発売する。楽天モバイルショップでは、5日の開店時に予約受付を開始し、11日の開店時に販売を開始する。 楽天モバイルでは「買い替え超トクプログラム」を利用できる。48回払いで端末を購入し