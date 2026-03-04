オーストラリアで開催されている女子アジアカップで、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月４日、グループステージ初戦で台湾と対戦。守備を固める相手に苦戦を強いられながらも、２−０で勝利を収めた。序盤から圧倒的にボールを握りながら、決めきれないなでしこジャパンは、前半をスコアレスで終える。それでも61分、ゴール前に抜け出した谷川萌々子が胸トラップの瞬間に相手をかわして右足でねじ込み、