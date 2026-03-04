石川県白山市にある化学メーカー・DIC北陸工場で、発がん性が指摘される有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。調査の結果、周辺にある住宅の井戸からもPFASが確認され、住民への不安がさらに広がっています。渡邉百音フィールドキャスター「DIC白山の工場のPFAS問題。水質検査の対象は白山市から隣の能美市にまで拡大されました。」白山市湊町にあるDIC北陸工場では敷地内の地下水から国の指針値のおよそ2000倍の有機フ