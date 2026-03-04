インフルエンザの感染拡大が続いています。3月1日までの1週間に確認された最新の患者数は、県全体で2週連続、警報レベルを上回りました。石川県によりますと、3月1日までの1週間に確認されたインフルエンザの患者は、石川県全体で前の週から36人増えて、1617人となりました。定点調査による1医療機関あたりの患者は、石川県全体で34.40人となり、警報基準の30人を2週連続で上回りました。保健所管内別では、金沢市の47.31人を最高