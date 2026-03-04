俳優の町田啓太さんは3月4日、自身のInstagramを更新。金髪になった姿を披露し、反響を呼んでいます。【写真】金髪になった町田啓太「もう金髪の町田君は見られないと思ってたら」町田さんは「日本テレビ系 4月期 新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』楽しみにしていてくださいね」と、自身が主演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）を告知。続けて「あ、髪明るくなりました笑」とつづり、同ドラマのメイン