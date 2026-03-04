肩こりや腰痛、便秘など日々感じる不調は、「骨のゆがみ」によって発症しやすくなるといわれています。では、なぜ骨のゆがみが起こってしまうのでしょうか。骨のゆがみが起こる一番の原因は、日々の姿勢の乱れにあるとされています。二足歩行する人間の骨は、重力を分散させ、一部へ負荷が集中しないようにバランスを保っていますが、姿勢が崩れると、一部に大きな負担がかかり、さまざまな不調につながってきます。例えば、頭部が