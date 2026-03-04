ナカバヤシは、透明ポケットをくるっと裏返せば、シンプルバックパックに擬態する「Ura−Oshiバックパック」を2月下旬から順次発売する。同製品は、「推しを日常の中で自然に持ち歩きたい」人に向けた日常使いできるデザインの推し活バックパック。シンプルデザインのバックパックをベースに、推し活に嬉しい機能をプラスした。あえて“見せる”ことを楽しめる透明ポケットは、大きすぎない絶妙なサイズ感に設計し、さりげない主張