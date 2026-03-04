左から：「Q's（キューズ）スイカ」「Q's（キューズ）メロン」赤城乳業は、「Q'sスイカ」を3月3日から発売する。Q'sは約20年発売しているロングセラー商品で、220mlで大容量であり、かき氷とバニラアイスの両方がバランスよく楽しめるフロートタイプのアイス。今回は5年振りの新商品として、Q's史上初、かき氷の時期にぴったりの「スイカ」が新登場する。懐かしさのあるスイカの味わいと3個入ったバニラアイスとの相性は抜群だとか