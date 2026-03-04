「明治 Mom's Tablet」明治は、妊娠前・妊娠期・授乳期の女性の栄養摂取をおいしくサポートする、水なしで服用できるチュアブルタイプのタブレット「明治 Mom's Tablet」を3月9日から発売する。不足しがちなビタミン8種（パントテン酸、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸）、ミネラル3種（カルシウム、鉄、マグネシウム）を配合。さっぱりとしたヨーグルト風味（ヨーグルト香料使用）と