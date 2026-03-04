日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から1次ラウンドの舞台である東京に移動した。東京ドームでの練習前にはグランドで集合写真を撮影。練習後に井端弘和監督（50）が公式会見に臨んだ。6日の初戦・台湾戦の先発が山本由伸が決定的となっていることを問われ「そうなんですか？」と、とぼけた後に「勢いをつけていただければいいと思いますし、彼らしい投球をしてもらえれば」と全幅の信頼を寄せた。2月の宮崎