栃木県那須町で登山講習中の県立高生徒ら8人が死亡した雪崩事故で、業務上過失致死傷罪に問われ、一審でいずれも禁錮2年の実刑とされた教諭ら3人の控訴審判決で、東京高裁は4日、うち2人に執行猶予付きの判決を言い渡した。