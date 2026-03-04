【ソウル共同】2016年に人工知能（AI）を使った囲碁ソフト「アルファ碁」との対局で注目を集めた韓国人棋士の李世ドル九段が、当時と同じソウル市内のホテルで10年ぶりに別のAIと対局する。9日に行われる韓国のスタートアップ（新興企業）のイベントで、李九段が同社開発のAIに指示して自分の対戦相手となる棋士モデルを設計させた上で、30分間の対局に臨む。企業側が4日までに発表した。韓国メディアによると、李九段が「自分