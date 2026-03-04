社民党党首選の記者会見を前に、ポーズをとる（右から）福島党首、ラサール石井副党首、大椿裕子元参院議員＝4日午後、国会社民党党首選が4日告示され、大椿裕子元参院議員（52）、ラサール石井副党首（70）、福島瑞穂党首（70）の3人が立候補を届け出た。21、22両日に都道府県連で投票、23日に開票される。選挙戦となるのは2013年以来で、低迷が続く党再建策が争点となる。社民は2月の衆院選で当選者を出せず、国会議員は福島