肩こりや腰痛になりにくい体を作るにはどうしたらいいか。整体師の奥中伸さんは「胸骨を意識するといい。胸骨をナナメ上に3ミリほど突き出すだけで、骨格のバランスが整い、肩こりや腰痛が起きにくくなる。私が開発した『胸骨体操』というエクササイズをやることで、より効果を実感できる」という――。（第1回）※本稿は、奥中伸『読むと「一瞬」で体が変わるすごい本』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■「胸骨」が健康