「私立高校が無償化される」というニュースを聞いて、家計の負担が軽減されると期待している家庭は少なくないでしょう。高校無償化もしくは負担軽減化の措置は以前から実施されていましたが、2026年からは私立高校について支援の拡充が図られる見通しです。 本記事では、高校無償化をめぐる動きについて解説します。 「私立高校授業料無償化」の概要 いわゆる「高校無償化」に関する2025年度時点での支援状況