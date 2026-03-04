【モデルプレス＝2026/03/04】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）が4日、デビュー2周年を迎えた。ここでは現在までの歩みを振り返る。【写真】ふるっぱー妹分、デビュー2周年に公開された貴重映像◆SWEET STEADY、2025年は初全国ツアー開催SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。アソビシステムが