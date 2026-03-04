【モデルプレス＝2026/03/04】ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」に出演していたアンジーひよりが3月3日、自身のInstagramを更新。弟2人とのダンス動画を公開し、反響が寄せられている。【写真】「今日好き」出身20歳美女「スタイル良すぎる」弟2人顔出しでノリノリダンス◆アンジーひより、弟たちとダンスアンジーは、4人組バンド・クレイジーウォウウォ！！の楽曲「トンツカタンタン」にのって、サラサラヘアの弟と、坊