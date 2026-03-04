韓国の番組が、タクシーで起きた衝撃的な事件を取り上げる。3月4日、韓国で放送されるJTBC『ハン・ムンチョルのブラックボックス・レビュー』（原題）では、深夜のタクシーのなかで起きた泥酔客によるわいせつ行為に焦点を当てる。【画像】“公然わいせつ罪”で告発…韓国歌手の過激ダンス公開されたタクシー内のドライブレコーダーの映像には、女性運転手が走らせていたタクシーの後部座席で、30代の男性客が上も下も服を脱いだ状