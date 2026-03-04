&TEAMのJO（ジョウ）とハルアが、シックな魅力を披露した。3月3日、&TEAMの公式インスタグラムが更新され、JOとハルアが登場したシンガポールのファッション誌『MEN'S FOLIO SINGAPORE』のカットが公開された。【写真】かわいさ限界突破…ハルア、“あざと自撮りSHOT”公開された写真には、都会的で洗練されたポーズを決める2人の姿が収められている。鮮やかなグリーンのセットアップや、春らしいトレンチコートなど、難易