２０２３年の最優秀スプリンター、ママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は登録していたドバイ・ゴールデンシャヒーン（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１２００メートル）かアルクオーツスプリント（同、芝１２００メートル）の招待が来ず、高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）に参戦することが３月４日分かった。同馬は２０２４年から３年連続の参戦になる。今年の始動戦だ