侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が４日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の公式会見に臨み、６日の台湾との１次ラウンド（Ｒ）初戦に向けての意気込みを語った。「全て大事だが、その中では初戦」と言い、先発を託すドジャース・山本由伸投手について「勢いをつけていただければ。彼らしいピッチングをしてもらえれば」と期待を込めた。２戦目以降の先発も「きょうはやめておきます」と明言せず。