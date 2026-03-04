湊川河津桜ロード(香川・東かがわ市白鳥) 香川県東かがわ市で早咲きのサクラ「河津桜」が見頃を迎えつつあります。 川沿いの道端を彩る優しいピンクの花びら。東かがわ市白鳥の河津桜が見頃を迎えようとしています。 河津桜は「ソメイヨシノ」の約1カ月前に見頃を迎える早咲きの桜です。「湊川河津桜ロード」には約300mにわたって約80本の河津桜が植えられています。 2月末から咲き始め、3月4日