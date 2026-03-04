JR芸備線 JR西日本は、芸備線の存廃などを議論する再構築協議会の実証事業として行われている列車の増便について、4月～6月は土日祝に計30本を運行することを明らかにしました。 次回の協議会での予算承認を前提とした増便で、新見駅と備後落合駅（広島）の間などで、土日祝に上下線で1本ずつ運行します。