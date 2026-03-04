YOASOBI「群青」ジャケ写 YOASOBIが、2020年9月１日に配信リリースした楽曲「群青」が2026年3月4日公開（集計期間：2026年2月23日〜3月1日）のBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング集計で、累計9億回再生を突破した。【動画】YOASOBI「群青」ミュージックビデオ楽曲は、漫画『ブルーピリオド』にインスパイアされ、ブルボン『アルフォートミニチョコレート』のCMソングとして書き下ろされた。2020年9月1