秋元康氏プロデュースの演劇グループ「劇団４ドル５０セント」が４日、東京・シアターグリーンＢＯＸｉｎＢＯＸで舞台「藤色の封筒〜『救済』に隠された真実」（４日〜８日、演出・ガクカワサキ）の公開ゲネプロを行った。同作は、救済資金が手に入るという都市伝説「藤色の封筒」に導かれた青年・朝霧真人が盲目的な依存を脱し、自分の目で真実を見つめる強さを手に入れるまでの成長と複雑に交錯する真実に迫る物語。ネッ