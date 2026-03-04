俳優・町田啓太がフォトブックのオフショットを公開した。５月１２日に活動１５周年を記念したア二バーサリーフォトブックを発売することを発表している町田。４日までに自身のインスタグラムに「１５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＰｈｏｔｏｂｏｏＫｉｎＴＯＫＹＯ」とつづり、ライトアップされた東京タワーをバックにポーズを決めるショットなどを披露した。この投稿にファンからは「全てかっこいいです」「カッコ良