伝説的な初代TTに憧れて1998年、デザイナー志望のマッシモ・フラセラ氏は仕事を休んでトリノのアウディ販売店に駆けつけ、発売したばかりの『TT』を熱心に眺めていた。この時、まさか自分がこのスポーツクーペの再構築に携わることになるとは、夢にも思っていなかった。【画像】自動車デザイン史に燦然と輝く金字塔【アウディTT（初代）を詳しく見る】全26枚ペーター・シュライヤー氏の手掛ける初代TTがベールを脱いだ瞬間、その