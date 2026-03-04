株式会社ビームスは、創業50年目を迎え、アニバーサリー施策を発表した。【画像多数】「BEAMS HEART」刷新新規オープン店舗のビジュアル3月3日にアニバーサリーイヤーが始動。スローガンに「Ready, Happy, Go! 楽しいまま、世界へ。」を掲げ、創業の地にある旗艦店「ビームス 原宿」を同日にリニューアルオープンした。記念事業は「海外出店事業」「新レーベル事業」「人的資本活用事業」の3つとなる。「海外出店事業」で