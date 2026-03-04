東京高裁が旧統一教会に解散を命じたことを受け、松本洋平文部科学大臣はきょう、報道陣の取材に応じ「この清算が円滑かつ確実に進められ被害者の救済がなされることを期待する」と述べました。松本大臣は取材陣に対し、「旧統一教会の信者による違法な献金勧誘等行為により、長期間にわたり多数の方が多額の財産的、精神的損害を受けてきたという我々の主張が認められたものと認識している」と話しました。また、今後の清算人によ