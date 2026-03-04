メジャー経験もある野球解説者・五十嵐亮太さんが、WBCに2大会連続で出場することとなった侍ジャパンの周東佑京選手について語りました。前回大会では大谷翔平選手の語った「憧れるのをやめましょう」という言葉が話題に。この裏話について五十嵐さんは「周東選手などが決勝前に、トラウト選手などメジャー選手のサインをもらって結構喜んでいた。それを見ていた大谷選手が、少しフワッとした空気をカッと締めるために言ったんです