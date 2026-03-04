ジャイアンツ戦に先発した米国のスキーンズ＝スコッツデール（共同）WBC米国代表が強化試合1戦目からジャイアンツを圧倒した。登板予定の投手全員を起用するため特別ルールで延長十回まで戦い、19安打、15得点。投げては先発スキーンズを含む7人で6安打1失点、12三振を奪い、力を存分に見せつけた。五輪史上最多の金メダル23個を獲得した競泳界の「怪物」フェルプスが前夜の食事会でスピーチし「2位では意味がない」とげきを飛