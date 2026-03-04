歌手の辺見マリ（75）が4日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。辺見は「春には孫も中学生…今年も元気にお雛様をお祝い出来て感謝」とつづり、孫の肩を抱く2ショットを投稿。ひな祭りを祝う豪華な食卓も披露した。辺見は1972年に歌手で俳優の西郷輝彦さんと結婚、ミュージシャンで音楽プロデューサーの辺見鑑孝と長女・えみりをもうけたが、81年に離婚。えみりは06年に木村祐一と結婚する