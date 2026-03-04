多頭飼育崩壊は、何も家の中で起きるものではありません。2023年9月宮城県仙台市太白区では、「外の多頭飼育崩壊」ともいえる事態が起きてしまいました。【動画】お外で暮らしていたときの様子歩くたびに足がカックンしていました猫たちに餌を与えていたのは、50代の男性。元は母親と二人暮らしだったといいますが、母親の他界後に玄関へ餌を撒くようになったそうです。当然ながら、ご近所トラブルに発展し、過去には警察が出動