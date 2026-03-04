開館55年を記念し岡山県立博物館で開かれている特別展の来場者が1万人を突破し記念のセレモニーが開催されました。 【写真を見る】【岡山県立博物館】開館55年の記念特別展来場者が1万人を突破吉備津神社の本殿に安置されている重要文化財の狛犬など展示 1万人目となったのは横浜から夫婦で訪れた市谷由美子さんです。 特別展では博物館が所蔵する岡山を代表する文化財が公開されていて、岡山ゆかりの工芸作家による