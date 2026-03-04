瀬戸内地方は寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雨や雪の降っているところがあります。4日夜も岡山県北部では雨や雪の降るところがありますが、次第に晴れの範囲が広がる見込みです。 5日は高気圧に覆われて、青空が広がるでしょう。朝の最低気温は岡山と津山で2度、高松で4度の予想です。4日朝よりも3度程度気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で15度、津山と高松で14度でしょう。4日と同じくらいか高い気温になります