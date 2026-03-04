子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。今回は、落ち込んだ様子の娘さんとの会話から起こった一件です。娘「ママだけに言いたいことがある」落ち込んだ表情で重い口を開く娘。娘に一体何があったのか。脳内を嫌な予感が駆け巡ります。