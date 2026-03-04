異色のキャリアを経て“性風俗専門”の行政書士となった髙村直氏。彼は風営法手続きを通じて「夜の業界と行政の懸け橋になりたい」と語る。その想いから店舗型だけでなく、近年届け出が急増する「映像送信型性風俗特殊営業」（配信系）まで守備範囲は広がっている。 【画像】案内所→MBA→行政書士…異色キャリアの髙村直氏警察署で満額回答を引き出す実務の現場と、髙村が夜の業界で「なくしたいもの」に迫っ