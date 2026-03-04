３月４日の北海道内は、発達中の低気圧の影響で十勝地方を中心に大雪となっています。ＪＲ北海道は５日も大雪が予想されることから、札幌と釧路や帯広を結ぶ特急おおぞらや特急とかちなど６本、根室線の普通列車１３本、あわせて１９本の運休を決めています。快速エアポートなど札幌近郊の列車は、現時点では通常通り運転する予定だということです。最新の運行情報はＪＲ北海道のホームページを確認してください