プロゴルファーの丸山茂樹（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。俳優の反町隆史（52）とともにヘリコプターで初島にランチへ向かった様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「すげ〜」“ヘリ”を使いランチを楽しんだ反町隆史＆丸山茂樹の2ショット丸山は自身のインスタグラムで「今日は本間さん反町君と初島にランチへ」と報告。ヘリポートに着陸する様子や、上空からの東京タワーを望む景色、海沿いの絶景などの写真