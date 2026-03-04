ついに本格始動したSwitch2。大型タイトルや、Switch2 Editionとして最適化された人気作まで、ラインナップはかなり強い。今すぐ遊べるタイトルも、これから発売される話題作もまとめてチェックしておきたい。【写真】“シリーズ最新作”がSwitch2で降臨…恐怖も没入感も、次世代レベルへ■バイオハザード レクイエム -Switch2シリーズ最新作となる『バイオハザード レクイエム』は、極限の緊張感と没入感を追求したサバイバル