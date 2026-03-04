モデルでタレントのアンミカ（53）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。驚きの婚前契約を明かす場面がった。この日のテーマは国際結婚。国際結婚した夫との価値観の違いを問われ、アンミカは米国人の夫で実業家のセオドール・ミラー氏について「休みと価値観の違いやなと思うんですけれども」と語り出した。「夏に2週間、冬に3週間から1カ月。休むことも自分の健康管理をする仕