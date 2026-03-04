「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は2026年4月8日〜6月15日まで、50sアメリカを仲間とドライブする気分で楽しむイベント「Road Trip in U.S.A. 1955」を開催する。Route 66のドライブシーンをイメージしたフォトスポット1950年代のアメリカではマイカーが急速に普及、ロードトリップが春のレジャーの定番となっていた。中でも東西を結ぶ「Route 66」は、ダイナーやモーテルなど往年のロードサイドカルチャーが栄え