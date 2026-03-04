NPBや日本プロ野球選手会などは4日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督をはじめ、選手やコーチなどを誹謗中傷から守るため、誹謗中傷検出システムを共同で導入すると発表した。SNS上の公開投稿をモニタリングし、誹謗中傷に該当する事案を検出。検出キーワードはSNS上で自然発生的に使用される造語や愛称、略称なども含め、多角的に分析を行うとしている。検出された事案は