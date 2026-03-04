フリーアナウンサーの松下由依（28）が4日までに自身のインスタグラムを更新。福岡の美人タレントとの笑顔2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「七子ちゃんと」と九州朝日放送（KBC）「アサデス。」で共演する福岡出身のタレント山下七子との笑顔2ショットを投稿した。ハッシュタグでは「#アサデスファミリー」と記した。ネットでは「可愛すぎ」「2人とも美しい」「仲良し姉妹みたい」「美の共演」「かわいかー」