【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドに向け、Ｂ組の米国など各チームは３日、大リーグ球団との強化試合を行った。２大会ぶりの優勝を目指す米国はジャイアンツと特別ルールで延長１０回まで戦い、１５―１で大勝した。豪華顔ぶれ好スタートＷＢＣに向けた調整の一環でありながら、米国代表は大リーグのオールスター戦と同じような豪華な顔ぶれが投打で次