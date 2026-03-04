中東情勢が悪化する中、ガソリン価格が3週連続の値上がりです。資源エネルギー庁が発表した2日時点でのレギュラーガソリンの全国の平均価格は、前の週と比べて1円40銭値上がりし、1リットルあたり158円50銭でした。値上がりは3週連続です。石油情報センターは、アメリカなどとイランの間で攻撃の応酬が激しくなったことで、来週以降も値上がりが続く可能性があるとしています。こうした中、家計負担が増える懸念が強まっています。